Trump hat heute bei einer Rede vor der UN in New York China scharf attackiert: das Land habe seine Versprechen nicht erfüllt und geistiges Eigentum gestohlen (Trump konkretisierte das am Beispiel der US-Firma Micron). Damit verpuffte der kürzlich zum x-ten Mal geschürte Optimismus in Sachen Handelskrieg, die US-Aktienmärkte daraufhin tiefer. Im Gegensatz zu Trumps Polemik gegen China fielen die Aussagen des US-Präsidenten gegenüber dem Iran eher leidenschaftslos aus – eine Militär-Attacke kann er derzeit offensichtlich nicht gebrauchen. Heute ein starker Einbruch des US-Verbrauchervertrauens, auch der deutsche ifo Index nicht gerade berauschend, die Geschäftserwartungen fallen auf den tiefsten Stand seit der Finanzkrise. Und Trump könnnte sich sehr abld einem Amtsenhebungsverfahren gegenüber sehen..

Das Video "Trump attackiert China!" sehen Sie hier..