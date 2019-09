Nel Asa – ein Kracher! Und nun?

Die mail eines unserer Leser hat uns heute Abend sehr gefreut. Sie lautete: “Der Turbo von Nel war mal wieder ein super Treffer. Verdopplung binnen paar Stunden, super. Gruß M.” Der Fairness halber seit gesagt – wir liegen eigentlich im Papier “nur” 25% vorne heute, denn zu 0,8 Euro haben wir den Schein empfohlen, bei 1 Euro liegt er jetzt. WKN HZ2JTP. Unsere Abonnenten haben im Schnitt wie wir hören merklich tiefer gekauft, Glückwunsch, wir gönnen es allen, die unserer Idee gefolgt sind;-). Viel schöner aber ist für unsere Abonnenten – wir haben heute im 16! Trade in Serie!! bei Wirecard Gewinne erzielt. Plus 14,5 % waren es diesmal binnen 12 Stunden. Unser Turbo-Depot schrauben wir heute in der Rendite merklich nach vorne, da wir auf fallende Kurse spekuliert haben. Sie wissen als Abonnent, warum. Und wer noch nicht dabei ist und die schönen Trades mitmachen möchte – abonnieren und Testen Sie uns doch einfach. Einen Monat zur Probe oder ein ganzes Jahr, ganz wie Sie möchten. Das große Paket gibt es hier – oder hier den Turbo-Dienst separat. Wir freuen uns mit einigen Hundert Abonnenten auf Sie in unserer Community.