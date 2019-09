Alle Welt redet von Aktien und der scheinbaren Alternativlosigkeit dieser Assetklasse. Im Schatten der immer weiter steigenden Aktienkurse hat sich allerdings ein alter Bekannter wieder deutlich erholt und gilt nun nicht nur für Experten als gute Beimischung für das Depot.

Dabei war das Gold natürlich nie wirklich verschwunden. So ziemlich jeder Manager hatte es immer noch im Depot. Es verlor jedoch in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung; nicht zuletzt auch, weil im Zuge so mancher Krise das Edelmetall eben nicht als sicherer Hafen fungierte, sondern sich auch von den Abwärtsbewegungen mitreißen ließ. In den letzten Jahren setzte Gold immer wieder zu einer Aufholjagd an, nur um dann kurze Zeit wieder abzufallen.

Grund dafür ist vor allem die kaum abschwächende Nachfrage nach Aktien. Doch dieses Mal spricht einiges dafür, dass es dieses Mal anders sein wird. Zuletzt erreichte das Edelmetall seinen höchsten Stand seit sechs Jahren. So heizen auch die Zentralbanken den Kurs wieder an, indem sie in Größen die eigenen Goldbestände aufstocken. Aber auch die leicht abschwächende Wirtschaft dürfte weiter dafür sorgen, dass es für Gold nach oben geht.