„Komödie ist Tragödie plus Zeit“ heißt es in Woody Allen‘s Film „Melinda und Melinda“ aus dem Jahr 2004. Ob wir in einigen Monaten oder Jahren über die derzeitigen „Missgeschicke“ in Großbritannien lachen werden bleibt abzuwarten. Zumindest sind derzeit alle Voraussetzungen einer griechischen Tragödie vorhanden. Das Scheitern des Helden ist in der Tragödie unausweichlich; die Ursache liegt in dem Charakter des Helden begründet. Bei dieser Beschreibung denkt man unweigerlich an den britischen „Helden“ Premierminister Boris Johnson.

An Theatralik mangelt es dem britischen Premierminister nicht. „Ich würde lieber tot im Graben liegen“, anstatt Brüssel um eine weitere Verschiebung des Austrittsdatums aus der Europäischen Union zu bitten, ließ er sich in der letzten Woche zitieren. Gnadenlos verfolgt er scheinbar sein Ziel den Brexit bis zum 31. Oktober zu vollenden. Dabei nutzen er und seine Unterstützer eine Kriegsrhetorik, die sicherlich gewöhnungsbedürftig ist. Von der Operation „Kettensägenmassaker” sprechen seine engsten Anhänger. Diese kostete letztens nicht weniger als 21 Tory Abgeordnete ihr Mandat. Die älteste Demokratie der Welt steht vermutlich vor ihrer größten Bewährungsprobe der Neuzeit. Der Konflikt zwischen Premierminister und dem Parlament steuert unaufhaltsam seinem Höhepunkt zu. Der Berufsrevolutionär Corbyn ist keine Alternative