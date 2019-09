Cameco Corp: (CCJ): Denken Sie einmal über Uran-Aktien nach!

"Genießen Sie das Leben und - denken Sie einmal über Uran-Aktien nach!"

Chart vom 24.09.2019 Kurs: 9,55 USD Meine Expertenmeinung zu CCJ

Meinung: Der Einstieg in diese Aktie ist jetzt besonders günstig. Auch wenn in Deutschland Kernkraftwerke zurückgebaut werden, sieht es auf globaler Ebene anders aus: 2018 wurden neun Kraftwerke neu in Betrieb genommen: sieben in der Volksrepublik China und zwei in Russland. Stillgelegt wurden nur 6 Einheiten. Natürlich ist auch dort die Frage der Endlagerung nicht gelöst. Um es mit den Worten des Börsen-Altmeisters André Kostolanys aus der legendären Audi-Werbung etwas zynisch auszudrücken "Genießen Sie das Leben und - denken Sie einmal über Uran-Aktien nach!" Mögliches Setup: Trader sollten Rücksetzer für Zukäufe nutzen und sich am 20er-EMA als Stopp Loss orientieren. Die Quartalszahlen, voraussichtlich am 24.10. sollte man aber imAuge behalten. Aussicht: BULLISCH

