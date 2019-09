USA: - TRUMP-WIRRWARR BELASTET - Die Unsicherheit um eine mögliche Amtsenthebung des US-Präsidenten hat die Wall Street am Dienstag teils stark belastet. Nachdem der Dow Jones Industrial im frühen Handel noch von Entspannungssignalen im Handelsstreit mit China profitierte hatte, fiel der US-Leitindex am Ende um 0,53 Prozent auf 26 807,77 Punkte und knüpfte damit an seine in der Vorwoche erlittenen Verluste an. Zwischenzeitlich war das Börsenbarometer um fast 1 Prozent abgesackt.

ASIEN: - AUCH TIEFER - Asiens Aktienmärkte verlieren am Mittwoch. Japans Nikkei 225 verliert zur Stunde 0,37 Prozent. Chinas CSI 300 gibt 0,53 Prozent nach, und Hongkongs Hang Seng liegt 0,95 Prozent tiefer.

DAX 12.307,15 -0,29%

XDAX 12.253,60 -0,91%

EuroSTOXX 50 3.532,05 -0,14%

DJIA 26.807,77 -0,53%

S&P 500 2.966,60 -0,84%

NASDAQ 100 7.710,04 -1,39%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 174,70 0,21%

DEVISEN:



Euro/USD 1,0996 -0,22%

USD/Yen 107,37 0,28%

Euro/Yen 118,06 0,05%

ROHÖL:



Brent 62,58 -0,53 USD

WTI 56,92 -0,37 USD

