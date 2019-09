flatex Morning-news EUR/USD

Das Währungspaar EUR/USD baute am Dienstag weiter Spannung auf, die sich in den nächsten Handelstagen entladen könnte. Der Markt bewegte sich dabei nur mit einer recht engen Handelsspanne von weniger als 40 Pips, was zusätzlich auch an zwei verfallenden Optionen gelegen haben könnte. Eine Option mit einem ausstehenden Volumen von 1,3 Mrd. Euro verfiel bei 1,1000 und eine weitere mit einem Volumen von 1,8 Mrd. Euro bei 1,1050. Das Währungspaar bewegte sich überwiegend um diese Marken herum. Daran änderte auch der am Dienstag um 10:00 Uhr veröffentlichte deutsche ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat September nicht viel, der mit 94,6 Punkten nur wenig besser als mit 94,5 Punkten prognostiziert publiziert wurde.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom jüngsten Zwischenhoch des 06. August 2019 bei 1,1250 bis zum Mehrjahrestief des 03. September 2019 bei 1,0925, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 1,1050/1,1088/1,1126/1,1174 und 1,1250 auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 1,0925, sowie bei den Projektionen von 1,0878/1,0849/1,0802 und 1,0725 in Betracht.





flatex-select

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...