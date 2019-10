Liebe Leser, nachfolgend ein Artikel, der heute in der Börsen-Zeitung veröffentlicht wurde:

Märkte unsicher aber dennoch stabil

Die Gemütslage der Börsianer bewegte sich in den vergangenen Wochen zwischen Hoffen und bangen. Sowohl Rezessionsgefahren als auch unklare politische Aussichten hinsichtlich des US-chinesischen Handelsstreits und einem wie auch immer gearteten Brexit deckelten die Kauflaune der Anleger. So konnten die US-Indizes ihre im Juli 2019 erreichten Allzeithochs nicht übertreffen und der DAX keine klare Aufwärtsbewegung vollziehen. Stützend hingegen wirken die Maßnahmen der Notenbanken und die Hoffnung auf eine Lösung der politischen Unwägbarkeiten sowie eine damit einhergehende Aufhellung der konjunkturellen Perspektive. So pendelte der DAX seit April 2019 hin und her. Die US-Indizes zeigten sich robust auf der Stelle tretend. Stärkere Rücksetzer wurden sowohl im DAX als auch in den US-Indices im August 2019 aufgefangen.