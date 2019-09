Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch leicht gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 174,73 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,61 Prozent.

Nach zum Teil deutlichen Kursgewinnen in den vergangenen beiden Handelstagen gab es am deutschen Rentenmarkt eine leichte Gegenbewegung. Nach Einschätzung von Analysten sind die Risiken eines ungeordneten Brexits gesunken, was die Kurse der Festverzinslichen etwas belastet habe.