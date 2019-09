Für gewöhnlich bewegen sich Aktien, Indizes und viele anderen Finanzinstrumente ziemlich genau innerhalb der Fibonacci-Reihen. Dabei treten häufig an den bekanntesten Stellen um das 38,2 und 61,8 Fibo verlaufsrelevante Entscheidungen auf. Dies kann eine temporäre Stabilisierung sein oder aber ein Trendwechsel. Der Kursverlauf des DaxSector-Insurance-Index zeigt darüber hinaus sehr schön die Wirkung der projizierten Extension-Retracements bei 138,2 und 161,8 % usw. an. Nach Ausbruch über die Hochs aus dem Jahr 2000 bei 770,00 Punkten führte geradewegs an das 138,2 % Fibo, wo das Barometer zunächst eine Pause eingelegt hatte. Nur wenig später konnte eine Rallyeausdehnung an das 161,8 % Niveau initiiert werden.

Spätestens an dem zweiten Level drehen Aktien oder Indizes häufig in die Gegenrichtung ab. Dies könnte jetzt auch bei dem vorliegenden Wert der Fall sein, solange dieser nicht übersprungen wird. Genau in einem solchen Fall befinden wir uns jetzt. Gelingt dem DaxSector-Insurance-Index ein Ausbruch, können weitere Zielmarken definiert werden. Anderenfalls droht ein Pullback und anschließende Korrektur. Man darf gespannt sein, wie sich dieser Sektor weiter entwickelt. Hinweise liefern oft Einzelwerte aus dem Index, wie beispielshalber die Münchner Rück – zu dieser Aktie wurde übrigens gestern eine Analyse (Link) angefertigt.