Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag trat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) lange auf der Stelle, bevor sich am Nachmittag der Abgabedruck etwas verstärkte, so die Analysten der Helaba.Damit sei es dem deutschen Leitindex wiederholt nicht gelungen, das "Doppeltop" bei 12.495 Zählern erneut in Angriff zu nehmen. [ mehr