Bitcoin-Kurs bricht etwa 1000 Dollar ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist massiv eingebrochen. Am Mittwochmorgen wurde der Bitcoin auf der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp bei 8440 US-Dollar gehandelt. Zeitweise ging es bis an die Marke von 8000 Dollar nach unten und damit auf den tiefsten Stand seit Juni. Am Vorabend stand der Kurs noch bei 9500 Dollar und zu Beginn der Woche knapp unter 10 000 Dollar.

Marktbeobachter konnten keinen eindeutigen Grund für den Kursrutsch ausmachen. Unter anderem wurde angeführt, dass der Bitcoin zuletzt wichtige Unterstützungslinien durchbrochen haben könnte.