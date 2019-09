Die Erstnotiz der Aktien von Teamviewer am Morgen in Frankfurt ist unspektakulär verlaufen. Der erste Kurs beim Börsengang lag bei 26,25 Euro. Das entspricht genau dem Ausgabepreis der Aktien. In der Folge sind die Aktien des Börsenneulings bis auf 26,71 Euro angestiegen. Danach erfolgte der Abstieg. Das bisherige Tagestief steht bei 25,05 Euro. Derzeit notiert die Aktie um die 25,20 Euro und damit klar unter dem Ausgabepreis. ...