FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax findet auch am Mittwoch nicht zu alter Stärke aus den Vorwochen zurück. Gegen Ende der ersten Handelsstunde weitete der Leitindex seine Verluste sogar auf 0,77 Prozent auf 12 212,64 Punkte aus. Seinen Abschlag in dieser Woche weitete er damit auf gut 2 Prozent aus. Unter 12 300 Zählern erreichte er ein Tief seit ungefähr zwei Wochen. Die Marke hatte ihm zuletzt als wichtige Unterstützung gedient.

Das zentrale Thema ist an diesem Morgen das von den US-Demokraten eingeleitete Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump. Dieses hatte am Vorabend in New York dafür gesorgt, dass die Stimmung ins Negative kippte. Der Dax und seine europäischen Indexkollegen folgten dem nun am Mittwoch nach unten.