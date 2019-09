Crash am Kryptomarkt – Hashrate-Kollaps als Auslöser?

Die Nerven liegen mal wieder blank: Nachdem sich der Bitcoin zuletzt kaum von der Stelle bewegte, sackte der Kurs am Dienstagabend plötzlich um 1700 Dollar auf 8000 Dollar ab. Zahlreiche Altoins wurden noch stärker in die Tiefe gerissen, Bitcoin Cash verlor sogar 25 Prozent. Der gesamte Börsenwert des Kryptomarktes fiel um rund 40 Mrd. Dollar und liegt mit 220 Mrd. Dollar auf dem tiefsten Niveau seit Mitte Mai. Erneut rückt die Hashrate in den Fokus – und der Fear & Greed-Index. Das passende Handwerkszeug finden Trader .