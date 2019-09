US-Aktienindices geben kräftig nach - Ölpreise sinken deutlich - Goldpreis legt zu

Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA haben die wichtigsten US-Aktienindices den gestrigen Handelstag deutlich im Minus beendet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Konsumentenvertrauen sei im September merklich gesunken und habe weiters deutlich unter den Erwartungen gelegen, was wohl mit dem anhaltenden Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China zu begründen sei. [ mehr