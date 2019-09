„Zwar endete das Börsenjahr 2018 für viele Anleger enttäuschend. Zwangsläufig erkennen aber immer mehr Menschen, dass das klassische Sparbuch einfach ausgedient hat. Die Europäische Zentralbank wird an ihrer Nullzinspolitik bis auf Weiteres festhalten. Bankguthaben verlieren dadurch an Wert, zudem erheben einige Banken auch bei Privatkunden bereits Negativzinsen. Investmentfonds sind daher auch für Einsteiger eine attraktive und vor allem bequeme Alternative, um Schritt für Schritt Vermögen aufzubauen und Erfahrungen an den Märkten zu sammeln“, erklärte Thomas Soltau (Foto), Vorstand der wallstreet:online capital AG, die erfreuliche Entwicklung der FondsDISCOUNT.de-Depotbestände im Gespräch mit der wallstreet:online-Redaktion. Auch die Ehrung seines Hauses als „Bank des Jahres“ durch die Oskar-Patzelt-Stiftung sei ein Beleg dafür, dass sich immer mehr Menschen an den Kapitalmärkten engagieren, meinte Soltau.

„Unser Ziel war es von Anfang an, den (Fonds-)Markt für unsere Kunden transparenter und verständlicher zu machen und ihnen branchenübliche Kosten zu ersparen“, so Thomas Soltau. „Dass unser Discounter-Prinzip für Kapitalanlagen immer mehr Anhänger findet, spornt uns an, weiter für beste Konditionen zu kämpfen und unseren Service kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern.“

FondsDISCOUNT.de gewinnt nach eigenen Angaben stetig neue Kunden aus dem gesamten Spektrum der Anlegerschaft hinzu. Darunter seien Fonds-Neulinge, die zum Beispiel einen Fondssparplan einrichten oder Vermögenswirksame Leistungen (VL) nutzen wollen, oder vermögende und langjährig erfahrene Privatanleger sowie professionelle Großanleger wie etwa Stiftungen.

Autor: Christoph Morisse