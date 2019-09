FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine jüngste Talfahrt am Mittwoch beschleunigt. Am späten Vormittag weitete der Leitindex seine Abschläge mit 12 151,13 Punkten auf 1,27 Prozent aus. Er wurde damit nicht nur unter die Marke von 12 300 Zählern durchgereicht, sondern gleich auch noch unter die nächste Schwelle von 12 200 Punkten. Nach seinen Verlusten zu Wochenbeginn hat er in dieser Woche nun schon 2,5 Prozent verloren.

Das zentrale Thema ist das von den US-Demokraten eingeleitete Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump. Dieses hatte am Vorabend an der Wall Street dafür gesorgt, dass die Stimmung ins Negative kippte. Der Dax und die europäischen Indizes folgten dem New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial nun am Mittwoch mit erhöhter Geschwindigkeit nach unten.