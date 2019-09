Die Commerzbank will Kosten sparen. Daher werden 200 Filialen geschlossen, 4.300 Mitarbeiter sollen die Bank verlassen. Außerdem will die Bank die mbank in Polen verkaufen. So sollen die Restrukturierungskosten sowie die Investitionen in die Infrastruktur finanziert werden. Die beiden Posten kommen auf 1,6 Milliarden Euro.Der Verkauf der mbank bedeutet, dass sich die Commerzbank aus Polen zurückzieht. Betrachtet man den Umsatz, ...