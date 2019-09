Mannheim (www.aktiencheck.de) - Die Bundesregierung hat im Rahmen ihrer "Digitalen Agenda" erhebliche öffentliche Mittel für eine flächendeckende Breitbandversorgung in Deutschland bereitgestellt, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dass die Zugriffsmöglichkeit auf Breitbandinternet das regionale Bruttoinlandsprodukt (BIP) positiv beeinflusst, zeigt nun erstmals eine Studie, die das ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim vorgelegt hat. [ mehr