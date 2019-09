Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welchen Einfluss haben höhere Löhne auf die Verbraucherpreise? Das ist Thema im aktuellen Monatsbericht der Bundesbank, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Es spricht einiges dafür, dass sich das robuste Lohnwachstum der letzten Jahre in Deutschland in einem allmählichen Anstieg der Inflation niederschlagen dürfte", schreiben die Expertinnen und Experten im Bericht. [ mehr