Was macht Deutschland, wenn Personalmangel in Pflegeheimen herrscht? Start einer Qualifizierungskampagne für geflüchtete Asylbewerber? Ach was, wozu, die haben doch sowieso keine Lust dazu! Die Regierenden holen lieber willige Pflegekräfte aus dem fernen Mexiko oder den Philippinen nach Deutschland. Das ist kein Witz, sondern politische Realität. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), von Hause aus eigentlich ein

Der Beitrag Jens Spahn wirbt Pflegekräfte in Mexiko an erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Olaf Opitz.