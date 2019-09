Die wegen ihrer massiven Umweltschädigung berühmt-berüchtigten riesigen Bergbauhalden bei der peruanischen Mine Cerro de Pasco sollen endlich verschwinden. Das ist der erklärte Wille der lokalen Bevölkerung und ihrer Gemeindevertretung. Die lokalen Vertreter unterstützen dabei die Initiative eines jungen kanadischen Bergbauunternehmens, das sich nach der Mine Cerro de Pasco Resources (CSE: CDPR; OTCMKTS: GPPRF, Frankfurt: N8HP) benannt hat. Wie CDPR jetzt mitteilt, will die zuständige Gemeinde Quiulacocha den Halden-Wiederverarbeitungsplan des Unternehmens unterstützen.

Das entscheidende Ergebnis wurde auf der Generalversammlung der Gemeinde bereits am 15. September erzielt und am 19. September ratifiziert. Achtundneunzig Prozent (98%) der Gemeindemitglieder, die an der Veranstaltung teilnahmen, stimmten für die Initiative von CDPR.