Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigt der Umsatz bei Verbio von 685,9 Millionen Euro auf 779,3 Millionen Euro an. Das ist ein Plus von 13,6 Prozent. Begründet wird der höhere Umsatz mit steigenden Preise für Bioethanol und Biodiesel. Das EBITDA klettert von 44,8 Millionen Euro auf 95,1 Millionen Euro nach oben. Das EBIT steigt von 22,4 Millionen Euro auf 73,7 Millionen Euro an. Der Gewinn liegt bei 51,7 Millionen Euro, im Vorjahr ...