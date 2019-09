Anleger buchen Tui

Die Pleite des Konkurrenten Thomas Cook (s. a. PLATOW Brief) hat der Aktie von Tui ordentlich Rückenwind beschert. Das Papier (11,04 Euro; DE000TUAG000) kletterte seit Wochenbeginn um über 15% auf den höchsten Stand seit Februar. Dazu beigetragen hat auch der von CEO Fritz Joussen am Dienstag (24.9.) bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr, der einen EBITA-Rückgang von 26% vorsieht.

Auch wir halten es für ein positives Zeichen in einer für Tourismuskonzerne schwierigen Zeit, dass Tui dieses Ziel nicht weiter senkt. Denn die Insolvenz von Thomas Cook ist auch für die Deutschen durchaus riskant. Die Reisebranche ist sehr eng verzahnt. Während Tui-Flieger Kunden der Konkurrenz befördern, nutzen Tui-Urlauber ebenso Condor. Zudem könnte durch den Wegfall des zweitgrößten Reiseanbieters auch das Konzept der Pauschalreise in Frage gestellt werden. Tui prüfe die kurzfristigen Auswirkungen der Pleite, so Joussen, und bereite unterstützende Maßnahmen vor.