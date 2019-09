Geld ist nicht nur das zentrale Gut arbeitsteiliger Volkswirtschaften, es ist auch das am wenigsten verstandene. Während die einen darin noch immer ein „kapitalistisches Übel“ zu erkennen glauben, ist der Sturm auf die staatlichen Geldmonopole und die durch die Notenbanken verkörperte Geldwillkür längst in vollem Gange. Was mit dem Bitcoin begann und mit dem Libra noch lange nicht seinen Endpunkt gefunden hat, ist nicht weniger als eine globale Geldrevolution.

Wer die theoretischen Hintergründe dieser Revolution verstehen will, sollte die Geldkonferenz 2019 auf keinen Fall verpassen. Dort befassen sich Vordenker der Szene wie S.D. Prinz Michael von und zu Liechtenstein, Prof. Dr. Thorsten Polleit, Prof. Dr. Stefan Kooths, Carlos A. Gebauer und viele andere mehr unter dem Titel „Wie weit sind wir auf dem Weg zur Entnationalisierung der Währungsordnung?“ nicht nur mit der Theorie hinter dieser Bewegung, sondern auch mit den aktuellen Entwicklungen.