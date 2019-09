Andreas Trumpp, Head of Research Europe bei Savills IM, sagte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Im internationalen Vergleich ist Berlin nach wie vor eine attraktive Stadt in Bezug auf die Lebenshaltungskosten. Aus diesem Grund ziehen nach wie vor Menschen nach Berlin bzw. in den Großraum.“ Neben Mietern werden auch weiter Unternehmen in die Hauptstadt kommen: „Die dynamisch wachsenden Unternehmen vor allem aus der Start-up-Szene werden weiterwachsen und damit nationale und internationale Fachkräfte nach Berlin locken. Aber auch traditionelle Unternehmen wie Siemens investieren weiter in Berlin“, so der Immobilienexperte.

Der Immobilien-Investmentmanager Savills legt die dritte Studie zur Zukunftsfähigkeit europäischer Städte vor und schaut auch auf Investmentchancen bei Gewerbeimmobilien. In diesem Attraktivitätsranking belegen München Platz sieben und Berlin immerhin Platz elf. Die wallstreet:online-Redaktion fragte für ihre Leser exklusiv nach Investitionschancen in diesem hochkomplexen Segment.

Trumpp ordnet die Ergebnisse der Studie so ein: „Grundsätzlich ist unsere Dynamic Cities Studie kein Investitionsleitfaden, sondern vielmehr eine Orientierungshilfe bei der Analyse von Städten bei Investitionsentscheidungen. Darüber hinaus ist unser Untersuchungszeitraum sehr langfristig angelegt, da sich Städte und Standorte nur über einen sehr langfristigen Zeitraum verändern.“ Für Trumpp - letztlich auch jede Investitionsentscheidung – sind die langfristigen Perspektiven wichtiger als kurzfristige politische Ereignisse.

Andreas Trumpp, Head of Research Europe bei Savills IM, Quelle: Savills IM.

Am Beispiel Londons, dass auf Platz eins im Ranking kommt, macht Trumpp folgendes Bild auf: „Londons Immobilienmarkt durchlebt derzeit ebenfalls eine schwere Zeit, was aber nichts daran ändert, dass die Fundamentaldaten dafür sprechen, dass sowohl London als auch Berlin weiter an Bevölkerung und Beschäftigten gewinnen werden und das Wirtschaftswachstum den jeweiligen Landesdurchschnitt übertreffen wird.“

Auf die Frage, wie neue Hürden z. B. Mietenregulierung und höhere Baustandards sich auswirken könnten, meint Trumpp, dass grundsätzlich zwischen Wohn- und Gewerbeimmobilienmarkt unterschieden werden muss. „Nachhaltigkeitsfragen spielen in der Immobilienwirtschaft eine herausragende Rolle. Sowohl auf Nutzerseite als auch auf Investorenseite werden sie zunehmend gefordert und auch aus der Branche heraus entwickelt. In unsere Dynamic Cities Studie fließen beispielsweise Daten zur Anzahl von Gebäuden mit einem BREEAM-Nachhaltigkeitszertifikat ein. Insbesondere international tätige Konzerne mieten zunehmend nur noch in zertifizierten Gebäuden an. Daher legen langfristig orientierte Investoren Wert auf derlei Zertifikate, um mit ihrem Immobilienbestand auch zukünftig erfolgreich aufgestellt zu sein“, so Trumpp abschließend.

Hier die vollständige Savills-Übersicht: