Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum in den USA wird sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 2,2% abschwächen und dann 2020 kaum noch zulegen (0,6%), so die Analysten der Hamburg Commercial Bank in aktuellen "Finanzmarkttrends".Im zweiten Quartal habe der Zuwachs bei 2% (QoQ, annualisiert) gelegen.