NEW YORK (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck starker Quartalszahlen von Nike dürfte der US-Aktienmarkt am Mittwoch stabil eröffnen. Der Broker IG taxierte den New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor dem Auftakt mit plus 0,05 Prozent auf 26 821 Punkte nur wenig verändert.

Ablenken von Unternehmensnachrichten könnten weitere Entwicklungen im politischen Washington, wo am Vortag die US-Demokraten erste Schritte für eine mögliche Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump eingeleitet hatten. Der Vorwurf lautet Amtsmissbrauch. Die Wall Street hatte daraufhin Federn gelassen. Politische Unsicherheit mögen Börsianer nicht.