Der US-Dollar verpasste es kürzlich, gegen den Yen eine Weichenstellung zu erzwingen. Die Hürde bei 109,0 JPY war zu hoch, dabei wäre ein Ausbruch über dieses Widerstandscluster von großer Bedeutung und möglicherweise auch richtungsweisend gewesen. So aber gewann der Yen wieder die Oberhand.

Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY beendeten wir am 31.08. mit „[…] Noch ist für den Greenback nichts gewonnen. Der US-Dollar muss die 107,2 JPY überwinden, um eine nachhaltige Erholung zu initiieren. Doch erst oberhalb von 109,0 JPY könnte man von einem erfolgreichen Comeback des US-Dollars sprechen. Bis dahin bestehen aus unserer Sicht weitere Abwärtsrisiken. Auch ein Test der 100 JPY ist nicht ausgeschlossen.“



Zwischenzeitlich gelang es dem Greenback zwar, die 107,2 JPY zu überwinden und sich so weiteres Aufwärtspotential in Richtung 109,0 JPY zu erarbeiten, doch letztendlich ging ihm im Bereich von 108,5 JPY die Luft aus. Die beiden Notenbanktermine (18.09. Fed, 19.09. Bank of Japan) beendeten den Höhenflug. Der Greenback geriet zu Beginn aufgrund schwacher US-Konjunkturdaten dann auch noch weiter unter Druck.

Aktuell ringt der US-Dollar wieder mit der Marke von 107,2 JPY. In Kombination mit den 106,7 JPY trifft der US-Dollar auf eine wichtige Unterstützungszone. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite gilt es nun, die 108,5 JPY aus dem Weg zu räumen und dann würde ja auch noch das veritable Widerstandscluster im Bereich von 109,0 JPY warten. Kurzum: Aktuell dominieren ausgeprägte Barrieren auf der Ober- und Unterseite. Insofern könnte es zunächst zu einer Seitwärtsbewegung bei USD/JPY kommen.