In den letzten Handelstagen hat sich die charttechnische Lage bei der Aurora-Cannabis-Aktie weiter zugespitzt. Der neuerlichen Abwärtsimpuls war zunächst eine kurze Erholung im Vorfeld der Veröffentlichung der Q4-Daten vorausgegangen. Mit deren Veröffentlichung hat sich das Blatt dann allerdings erneut zu Gunsten der „Bären“ gewendet.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung am 31.08. hieß es an dieser Stelle „[…] Es ist ein veritabler Abwärtstrend, der sich mit dem März-Hoch begann auszubilden. Der Verlust zahlreicher Unterstützungen befeuerte den Abwärtstrend immer wieder aufs Neue. Im Ergebnis rückt nach dem Bruch der Zone um 8,5 CAD nun der nächste Unterstützungsbereich bei 7,0 / 6,2 CAD in den Fokus. Und auch im Fall von Aurora Cannabis kommen wir nicht umhin, mit Blick auf die zuletzt zu beobachtende Dynamik, die mögliche Fortsetzung der Bewegung in Richtung 5,0 CAD zu thematisieren, sollte die Zone 7,0 / 6,2 CAD nicht halten. […]“ Wir haben die aktuelle Lage in einem 2-Jahres-Chart auf Wochenbasis dargestellt.