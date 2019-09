Seit vielen Jahren reisen wir unter anderem im September gemeinsam nach Asien, konkret: nach Hong Kong/Macau und Festlandchina.

Die Wirtschaft in Hong Kong leidet stark unter den seit Wochen andauernden Protesten

Die wirtschaftliche Entwicklung (Festland-)Chinas könnte positiv überraschen

Eine temporäre Einigung im Handelsstreit scheint nicht ausgeschlossen

Pullach im Isartal, 19. September 2019 – Kurzer Blick zurück: Seit vielen Jahren reisen wir unter anderem im September gemeinsam nach Asien, konkret: nach Hong Kong/Macau und Festlandchina. Auch 2019 waren wir wieder vor Ort. Während die erste Woche geprägt war von Unternehmensbesuchen in Hong Kong und Macau sowie einem Besuch der zur Provinz Guangdong gehörenden Sonderverwaltungszone Henqin Island, stand in der zweiten Woche das „CLSA Investor Forum“ auf der Agenda – eine der größten und wichtigsten Investmentkonferenzen des asiatisch-pazifischen Raums. Insgesamt hatten wir so die Gelegenheit, nicht nur die größten Unternehmen Asiens wie den chinesischen Internetkonzern Tencent oder den taiwanesischen Chiphersteller Taiwan Semiconductor zu treffen, sondern auch ausgewählte Experten. Unter anderem sprachen wir mit dem ehemaligen australischen Premierminister Kevin Rudd, Ex-US-Außenminister John Kerry oder dem US-amerikanischen Meinungsforscher und Politikberater Frank Luntz über die weitere Entwicklung des Handelskrieges zwischen den USA und China sowie über die aktuelle Situation der US-Politik und den bevorstehenden Wahlkampf für die Präsidenschaftswahl 2020.

