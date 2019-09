Als Jahr des 325. Jahrestages seit Gründung der Bank of England (BoE) und als Monat einer der wichtigsten Zinsentscheidungen der Notenbank seit 2008 bietet der September einen passenden Anlass, um über die Geschichte der BoE nachzudenken und zu …

Als Jahr des 325. Jahrestages seit Gründung der Bank of England (BoE) und als Monat einer der wichtigsten Zinsentscheidungen der Notenbank seit 2008 bietet der September einen passenden Anlass, um über die Geschichte der BoE nachzudenken und zu überlegen, was die Zukunft für sie bereithält. Gegründet im Jahr 1694 als Privatbank der Regierung, wurde der BoE 1998 von der Regierung Unabhängigkeit bei der Festlegung der Geldpolitik gewährt. Jetzt, da Großbritannien mit der vielleicht größten politischen Unsicherheit seit einer Generation konfrontiert wird, lohnt es sich, die Frage zu stellen, inwieweit diese Unabhängigkeit bestehen bleiben wird.

Nach einem Jahrzehnt, das von außergewöhnlichen geldpolitischen Stimulusmaßnahmen geprägt war, die die Zinsen und die Verbraucherpreise in Schach hielten, gibt der Hund, der nicht bellte, letztlich ein Lebenszeichen von sich: die Inflation.

Wir haben bereits gesehen, welche Auswirkungen populistische Regierungschefs auf die angeblich unabhängigen Zentralbanken haben können. Der offensichtliche Fall sind die USA, aber es gibt auch andere Beispiele für Zentralbanken, die unter politischem Druck stehen, die Geldpolitik locker zu halten – von der Entlassung des damaligen Notenbankgouverneurs durch den türkischen Präsidenten Erdogan bis hin zur Reaktion der EZB auf das anhaltend niedrige Wachstum in Europa. Selbst wenn Trump die Fed nicht direkt kontrolliert, kontrolliert er durchaus den Markt, was wiederum die Zentralbank unter Druck gesetzt hat und zu Zinssenkungen der Fed trotz expandierender Wirtschaft führte. Und mit immer mehr monetären Bonbons, die aus dem Süßigkeitenglas gewählt werden können, welcher Politiker könnte der Versuchung widerstehen, den Schrank zu plündern und seiner Wirtschaft ein Zuckerhoch aus Zinssenkungen, quantitativen Lockerungsmaßnahmen und Krediten zuzuführen?

Der Druck auf die Fed wird wahrscheinlich nur noch zunehmen, wenn sich die Wahlen im Jahr 2020 nähern: Wenn Präsident Trump in der Lage ist, weitere Kürzungen vorzunehmen und die Märkte mit einem Handelsabkommen und Versprechungen von Steuersenkungen gerade noch rechtzeitig vor den Wahlen in die Höhe zu treiben, könnten wir allmählich zustimmen, dass er – in seinen Worten – „ein sehr stabiles Genie” ist.





Vorerst scheint Großbritannien der globalen Disinflation entkommen zu sein, die in Japan begann und nun in Europa zu beobachten ist. Das passt zur Linie der BoE, da sie plant, unabhängig vom Ergebnis des Brexits die Zinsen zu erhöhen. Mark Carney hat sogar die Anleger gewarnt, dass sie unterschätzen, wie stark die Zinsen steigen könnten. Glaubt ihm der Markt? Es ist sicherlich nicht unser Basisszenario: Die Strategie, den Markt mit einer schärferen Tonlage auf Zinserhöhungen vorzubereiten, hat für Jerome Powell offensichtlich nicht funktioniert. Wenn Großbritannien die Europäische Union am 31. Oktober ohne Abkommen verlässt, wird das britische Wachstum vermutlich darunter leiden – und wenn das Ziel der BoE Finanzstabilität ist, wäre es schwierig, eine Beibehaltung der Zinsen oder gar eine Erhöhung zu rechtfertigen. Bisher basieren die Prognosen der BoE auf der Annahme eines geordneten Brexits, sie haben sich aber angesichts der ständig steigenden Wahrscheinlichkeit eines harten Ausstiegs offiziell noch nicht geändert.