ThyssenKrupp: Die Gefahr steigt!

Die ThyssenKrupp-Aktie konnte im August und September eine steile Aufwärtsbewegung vollziehen und bis an die 13,00-Euro-Marke vordringen. In der Spitze stieg der Wert sogar bis auf 13,26 Euro an. Damit wurde das Hoch vom 1. Juli bei 13,29 Euro fast wieder erreicht. Das hohe Kursniveau konnte aber weder gehalten werden noch war es möglich, die vor der Aktie liegenden Widerstände ... Weiterlesen