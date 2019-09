NEW YORK (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck starker Quartalszahlen des Sportartikelherstellers Nike hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch zugelegt. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, dass der Handelsdeal mit China früher als erwartet zustande kommen könnte. Der US-Leitindex stieg zuletzt um 0,56 Prozent auf 26 957,14 Punkte.

Angesichts der anhaltenden politischen Unsicherheiten rund um eine mögliche Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump hielten sich die Gewinne ansonsten in Grenzen. Der Vorwurf lautet Amtsmissbrauch. So rückte der marktbreite S&P 500 nur um 0,23 Prozent auf 2973,41 Zähler vor. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,24 Prozent auf 7728,83 Punkte nach oben. Bereits am Dienstag hatte die Diskussion um ein mögliches Impeachment die Wall Street belastet.