Beyond Meat gehört zu den volatilsten Aktien am Markt. Vom Top hat sich der Titel nahezu halbiert. Wir hatten stets abgeraten und zur Vorsicht gemahnt. Jetzt kann man einen Trade mit sehr kleiner Positionsgröße wagen. Sie kaufen die WKN KA2X60 zu gegenwärtig 1,44 Euro. Bis 1,56 Euro empfehlen wir den Einstieg. Take Profit bitte auf 2 Euro.