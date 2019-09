Wirecard – frisches Kursziel macht Hoffnung

Seit einem Monat ist unser neues Turbo-Depot am Start und einige Male schon spielte Wirecard eine Rolle. Trade Nummer 13,14,15 und 16 waren am Start und nunmehr sind 16 Trades infolge Positiv ausgegangen. Verdreifacher, Verdoppler inbegriffen. Für unsere Leser freut uns dies besonders, denn was gibt es besseres, als wenn sich die Abogebühr nach wenigen Wochen schon drei- bis viermal gelohnt hat. Die Ausrichtung für den Gesamtmarkt war in den vergangenen Tagen klar Short. Wir freuen uns daher über den Rücksetzer am Dienstag. Unser Depot liegt nun mit Plus 19,5 Prozent auf Rekordhoch. Bei einigen Aktien waren wir dennoch “long” dabei – zuletzt bei Wirecard. Unsere Öl-Scheine haben innerhalb weniger Tage zweistellige Renditen geliefert. Bei Leoni hatten wir einen Stopp auf Einstand gesetzt. Schade – der Schein verdoppelte sich daraufhin. Dafür konnten wir bei 33 Trades uns auf 2 kleinere und 2 größere Verluste begrenzen. Aber sehen Sie selbst. Zu unserem Börsenbrief geht’s hier entlang. Im September noch zum Start-Preis erhältlich. Für Wirecard gibt es übrigens ein neues Ziel, das sich mit dem Konsens von 200 deckt, fast. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wirecard auf “Buy” mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Tammy Qiu in einer Studie vom Montag anlässlich der Präsentation auf der Berenberg Investorenkonferenz. Der Zahlungsabwickler verspreche sich sehr viel von der Kooperation mit Softbank. Wir werden auf Wirecard den nächsten Trade bestimmt schon bald parat haben. Unsere Analysedaten in Sachen Sentiment geben schon erste Hinweise. Den nächsten Trade gibt es dann hier. Übrigens – hier alle abgeschlossenen Trades seit August, die im Turbo-Depot umgesetzt wurden…plus 20% haben wir seither erreicht.