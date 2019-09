BITCOIN-CRASH!

Bitcoin verliert mehr als 15% seines Wertes. Was könnte den Absturz ausgelöst haben?

In meinem gestrigen Marktkommentar schrieb ich, dass der Bitcoin (BTC) möglicherweise in dieser Woche noch aus seinem charttechnischen Dreiecksmuster ausbricht. Kaum war die Tinte trocken und der Kommentar veröffentlicht kam es zu einem heftigen Erdrutsch in der weltgrößten Kryptowährung. Gegen 15:30 Uhr MESZ setzte gestern eine erste Verkaufswelle ein, die den Bitcoin-Kurs bis auf 9.367 US-Dollar fallen ließ. Nach einer 3-stündigen Konsolidierung folgte ein regelrechter Ausverkauf der digitalen Währung. Innerhalb von nur einer Stunde sank der BTC um mehr als 1.500 US-Dollar und markierte das Tagestief bei 7.774 US-Dollar. Danach stabilisierte sich der BTC-Kurs und stieg über 8.000 US-Dollar. Was genau den Kursrutsch ausgelöst hat ist bisher nicht bekannt. Fehlende Liquidität, der schlechte Start der neuen Bitcoin-Terminbörse Bakkt, die um 40 Prozent drastisch gesunkene Hashrate des Bitcoins oder Kursmanipulationen könnten mögliche Gründe für den Absturz sein. Aktuell hat sich die Situation wieder beruhigt und der Bitcoin notiert zum US-Dollar gegen 17:30 Uhr MESZ bei 8.365 US-Dollar. Kryptowährungen handeln?

Haftungsausschluss:

