ADO Properties beruft neuen COO

Eran Amir wird neuer Chief Operating Officer (COO) von ADO Properties. Er tritt seinen Posten am 1. Oktober an. Amir folgt auf Eyal Horn. Der neue COO hat ADO Properties zuletzt in den Bereichen Entwicklung, Investitionen und Prozessverbesserung beraten.ADO-CEO Ran Laufer freut sich über die Berufung von Amir: „Wir glauben, dass Herr Amir mit seiner umfangreichen Erfahrung mit strategischem und konzeptbezogenem ...