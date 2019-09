Unser Analyseteam hatte gestern morgen bei der Betrachtung des ETH Charts und dem sich etablierenden Kursmuster ein ungutes Gefühl beschlichen. An sich betrachten wir die Märkte ganz nüchtern aber in seltenen Fällen muss man auf seinen Instinkt hören. Das taten wir und verschicken um 11:07 Uhr eine Kurznachricht an unseren Verteiler, in welcher wir bekannt gaben uns aus Ethereum mit einem immer noch ansehnlichen Gewinn zu verabschieden. Hierzu die originale Kurznachricht an Abonnenten:

Am gestrigen Abend hat es dann bei BTC als auch ETH den Boden aus dem Fass geschlagen. Ethereum verkaufte um über 24% ab und baute ein neues Tief aus. Damit konnten wir unseren Gewinn mitnehmen unsere Abonnenten rechtzeitig vor Verlusten schützen und noch knapp 10% Gewinn aus dem Markt nehmen.