Falsches Fleisch schlägt echtes

Zum Testobjekt zu kommen, ist zunächst gar nicht so einfach. Zwar gibt es eine Webseite , die Restaurants in Deutschland auflistet, in denen man Beyond-Meat-Burger essen kann. Sämtliche darin genannten Kölner Burger-Brater müssen am Telefon aber passen. Der Burger sei derzeit leider ausverkauft. Es gebe keinen Nachschub.

Nur ein Restaurant gibt grünes Licht: Eine Kölner Filiale der ASH-Kette (American Steak House). Kurze Zeit später sitze ich dort am Tisch, und vor mir steht der Falschfleischburger von Beyond Meat (siehe Foto). Zumindest wird er mir als solcher verkauft. Ob er tatsächlich von der gehypten US-Firma stammt, kann ich nicht nachprüfen.

Ich unterstelle aber, dass die Speisekarte nicht lügt, und mache mich hungrig über den Bratling her. Dann bin ich überrascht: Das Ding schmeckt echt lecker, ist sehr saftig und kein bisschen trocken.

Um den Test zu vervollständigen, ordere ich gleich noch einen „echten“ Burger hinterher. Der kostet zwar 3 Euro weniger als der unechte (10,95 statt 13,95), ist dafür aber weniger schmackhaft und bei weitem nicht so saftig wie der Bratling aus den USA. 1:0 also für Beyond Meat.

Ich erzähle meiner Tochter davon und sie berichtet, dass sie neulich in New York leckere Ćevapčići von Beyond Meat verspeist hat. Solche Falschfleisch-Röllchen könnten sich auf dem Balkan gut als Nationalgericht verkaufen lassen – genauso wie in Griechenland als Bifteki, in der Türkei als Köfte oder in Schweden als runde Kötbullar. Wohl kaum ein Land der Welt hat nicht mindestens ein bekanntes Hackfleischgericht. Die Marktchancen sind weltweit also da.

Trotzdem werden wir jetzt nicht in die Beyond-Meat-Aktie investieren. Die mag zwar das Zeug zu einem wahren Wert haben, sie muss diese Eigenschaft aber erst noch unter Beweis stellen. Und das dauert Jahre.

In der Zwischenzeit sind die Manager unserer derzeitigen wahren Werte aufgerufen, sich dieses zukunftsträchtige Geschäft ebenfalls zu erschließen – so wie es Nestlé offenbar schon getan hat. Warum nicht auch einen falschen Lachs von Bakkafrost?

Und Ihr da draußen seid aufgerufen, all die anderen Fake-Fleisch-Angebote zu testen und hier darüber zu berichten. Wer von Euch hat zum Beispiel schon mal den Incredible Burger von Nestlé probiert? Dieser Herr scheint jedenfalls begeistert zu sein:

https://youtu.be/LgNXGo8xPLU

Ansonsten noch der übliche Hinweis, dass dieser Beitrag keine Werbung darstellt, sondern nur die objektive Meinung des Autors wiedergibt

Weiterlesen auf: https://wahre-werte-depot.de/falsches-fleisch-schlaegt-echtes/