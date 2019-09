Gestern eine Erholungs-Rally an der Wall Street, weil der angeschlagene Trump vor allem in Sachen Handelskrieg unsubstantielle, aber hoffnungsfrohe Botschaften verkündete. Nach wie vor bleiben viele Fragen offen bei „Ukraine-Gate“, heute wird mit Joseqh Maguire der US-Geheimdienstdirektor vor dem US-Abgeordnetenhaus aussagen, der sich lange geweigert hatte die Aussagen des Whistleblowers dem Kongreß zuzuleiten. Heute eine massive Häufung von Fed-Sprechern, nachdem die US-Notenbank gestern verkündet hatte, die Repo-Auktionen nochmals zu erhöhen im Volumen. All das ist die Folge eines Experiments, das nicht mehr zurück zu drehen ist: Qunatitative Easing! In Asien ebbt die gestrige Euphorie der Wall Street ab, wahrscheinlich ist ein baldiger erneuter Schub der Volatilität..

