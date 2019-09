EMX Royalty mit neuem Deal in der Türkei

EMX Royalty verkauft die Tochtergesellschaften mit den zwei Explorationsprojekten Trab-23 und Alanköy in der Türkei an Kar Mineral Madencilik İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dafür erhält EMX NSR-Lizenzgebühren, Meilensteinzahlungen und jährlich im Voraus fällige physische Goldzahlungen.

EMX Royalty (1,81 CAD/1,19 Euro; CA26873J1075 ) sichert sich mit dem Verkauf der Explorationsprojekte Alanköy und Trab-23 für jedes Projekt eine NSR-Gebühr von jeweils 2,5 Prozent. Nach Abschluss erhält EMX 40 Unzen Gold für das Alanköy-Projekt und 30 Unzen für das Trab-23-Projekt. Zusätzlich fließen in die Kasse von EMX für Alanköy jährlich im Voraus fällige Lizenzzahlungen in Höhe von 35 Unzen Gold, in den Jahren 4 bis 6 sind es 45 Unzen Gold. Ab dem 7. Jahr fallen dann 70 Unzen Gold an. Für Trab-23 wurden Lizenzzahlungen von 35 Unzen Gold bis zum 4. Jahr und von 45 Unzen Gold ab dem 5. Jahr ausgehandelt. Der Käufer Kar ist ein türkisches Privatunternehmen. Auch bekommt EMX Meilensteinzahlungen von 500 Unzen Gold für jedes Projekt. Interessant sind hier die langfristigen Chancen und nicht nur die Unzen bei Abschluss der Transaktion.

Potenzial von Alanköy und Trab-23

Die Projekte befinden sich in äußerst aussichtsreichen Mineralgürteln der Türkei. Gold- und Kupfermineralisierungen konnten bereits durch Bohrungen ausgemacht werden. Jedes Projekt enthält mehrere Explorationsziele. Trab-23 befindet sich im Eastern Pontides-Gürtel. Historische Arbeiten fanden hier bereits in den 1990er Jahren, unter anderem durch BHP, statt. Die geologischen Überprüfungsarbeiten von EMX bestätigten die historischen Ergebnisse. Gefunden wurden Gold-, Kupfer und Molybdänmineralisierungen.

Das Alanköy-Projekt liegt auf der türkischen Halbinsel Biga. Fortgeschrittene Explorationsprojekte und jüngste Entdeckungen sind benachbart. Auch bei diesem Projekt fanden historische Bohrungen statt. Dies geschah in den 1980er Jahren durch Kernbohrungen. Kupfer- und Goldgehalte wurden entdeckt sowie eine oberflächennahe Goldmineralisierung. EMX hat die Arbeiten dann weitergeführt, hat Mineralisierungen kartiert und dokumentiert. Die nahegelegenen Lagerstätten könnten für Alanköy eine ähnlich vielversprechende Mineralisierung bedeuten.