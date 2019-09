Dass die Börse über das Restrukturierungsprojekt „Commerzbank 5.0” enttäuscht ist, lässt sich bestens am Kursverlauf der Commerzbank-Aktie ablesen. Viel Innovatives ist den Spitzenbankern allerdings auch nicht eingefallen, so zumindest der heutige Stand. Für den Aktienkurs bedeutete dies einen Sturz auf 5,151 Euro, das Tief wurde gestern im Handelsverlauf erreicht. Zum Vergleich: Am 13. September notierte der Aktienkurs der ...