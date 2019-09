An drei Tagen in Folge versuchte sich die Aktie von Nel ASA vergeblich daran, eine charttechnische Hürde bei 0,836/0,840 Euro zu überwinden. Tageshochs bei 0,847 Euro sowie bei 0,88 Euro und gestern bei 0,857 Euro reichten aber nicht aus, um die hier liegende Hürde zu überwinden. Stattdessen wurde diese ausgedehnt. Das Interessante daran: Die Breakversuche gehen weiter. Aktuell notiert die Nel ASA Aktie an der Frankfurter Börse ...