Markus Bilger: Bayern ist europaweit nicht nur für seine Kultur, die bayerische Lebensart und das Oktoberfest, sondern auch für seine wirtschaftliche Stärke bekannt. So ist das Bundesland in Deutschland Vorreiter in den Bereichen Bildung und Fortschritt. Dies sorgt dafür, dass sich "Made in Bavaria" zu einer international anerkannten und gefragten Marke entwickelt hat und es zu einem beliebten Standort für Unternehmen geworden ist. Somit ist es wenig verwunderlich, dass Bayern in puncto wirtschaftliches Wachstum deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt liegt. Mit diesen Hintergedanken wollen wir unseren Kunden die Möglichkeit geben an dieser Entwicklung teilzuhaben und kostengünstig auf bayerische Unternehmen setzen zu können.

Wallstreet:Online: Spannend für interessierte Anleger sind natürlich die Unternehmen eines Index, denn mit ihnen steht und fällt die Renditechance. Herr Bilger, welche Unternehmen sind vertreten und wie gewichtet? Wer sind die Dickschiffe im Bayerischen Aktienindex?

Markus Bilger: Der BAIX enthält die größten Aktiengesellschaften, die ihren Hauptsitz in Bayern haben. Derzeit umfasst er 20 Unternehmen, inklusive bekannter Namen wie Allianz, Siemens, BMW, Infineon oder adidas. Die Gewichtung der Unternehmen erfolgt, analog zum DAX, nach Marktkapitalisierung und Streubesitz. Dabei ist der Anteil pro Unternehmen auf maximal 19 Prozent begrenzt um eine Diversifizierung sicherzustellen.

Wallstreet:Online: Dies sind starke und international bekannte Marken. Angenommen mich überzeugt der Bayerische Aktienindex, wie kann ich als privater Anleger nun mein Geld investieren?

Markus Bilger: An dem BAIX können unsere Kunden über das HVB Open End Indexzertifikat partizipieren. Dieses bietet eine halbjährliche Indexdividende von 1,50 Prozent an und eine 100%ige Teilhabe an der Entwicklung des BAIX. Zusätzlich bieten wir fortlaufend Produkte für konservative Anleger mit Kapitalschutz und Höchststandssicherung auf den BAIX Strategy Index an.