Weltweit driften die Auffassungen immer mehr auseinander, wie die Geldpolitik auf das aktuell angespannte wirtschaftliche Umfeld reagieren soll.

23.09.2019 - Weltweit driften die Auffassungen immer mehr auseinander, wie die Geldpolitik auf das aktuell angespannte wirtschaftliche Umfeld reagieren soll. Das hatte zunächst die EZB-Sitzung gezeigt. Mario Draghi sah sich bei der Neuauflage des QE-Programms einem so grossen Widerstand innerhalb des EZB-Rats gegenüber, wie nie zuvor in seiner achtjährigen Amtszeit. Offensichtlich befindet sich die Europäische Zentralbank damit aber in guter Gesellschaft. Auch die US-Währungshüter sind gespalten. Nicht nur, dass in der vergangenen Woche zwei FOMC-Mitglieder gegen die zweite Zinssenkung in diesem Jahr gestimmt haben. Es gab darüber hinaus einen Abweichler, der eine umfangreichere Lockerung forderte. Eine derartige Situation mit entgegengesetzten Opponenten war bei der US-Notenbank zuletzt vor sechs Jahren zu beobachten.

Zum Ausdruck kommt die ausgeprägte Uneinigkeit darüber hinaus in den sogenannten Dots, den Punktprognosen der einzelnen US-Währungshüter zum Leitzinsniveau am Ende dieses und der kommenden Jahre. Während sieben der 17 Notenbanker mit einer nochmaligen Lockerung um 25 Bp bis Ende des Jahres rechnen, gehen fünf davon aus, dass die Fed-Funds-Rate sogar wieder um 25 Bp angehoben wird. Auf der einen Seite formieren sich also die Skeptiker, die eine weiter nachlassende Konjunkturdynamik erwarten, derweil auf der anderen Seite die Optimisten eine Wachstumsbelebung unterstellen. Wer wird recht behalten?