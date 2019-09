Das angestrebte Amtsenthebungsverfahren der Demokraten gegen US-Präsident Trump war das eine politische Risiko zu viel oder auch der berühmte Tropfen, der an der Börse das Fass zum Überlaufen brachte und eine Korrektur im Deutschen Aktienindex einläutete. Auch wenn heute einiges nach Stabilisierung an der Frankfurter Börse aussieht, der Markt ist durch den Rutsch unter die Unterstützung bei 12.294 Punkten technisch angeschlagen. Sollte die Hürde nicht zeitnah wieder nach oben überwunden werden, dürfte sich die Korrektur zunächst bis in die Region um 12.068 Punkte fortsetzen.

Schon oft wurde in der Präsidentschaft Trumps über ein Amtsenthebungsverfahren spekuliert, aber noch nie war man dem so nah wie heute. Schreckten die Demokraten um Nancy Pelosi bislang davor zurück, scheint ihr Wille, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu jagen, nun stärker denn je. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende tatsächlich dazu kommt, nicht wirklich gestiegen. Aber eine vermutlich wochen-, wenn nicht gar monatelange Hängepartie ist Gift für den Aktienmarkt. Zudem geistert die Angst vor einer Rezession in Deutschland auf dem Börsenparkett herum und die Anleger müssen sich tagtäglich mit neuen Nachrichten zu einem Handelskrieg, der einmal stärker, einmal schwächer stattfindet, auseinandersetzen.

