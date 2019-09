Wenn die Nike-Aktie den Höhenflug der vergangenen Wochen weiter fortsetzt, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte rentieren.

Am 30.8.19 wurde an dieser Stelle ein Szenario erstellt, wie Privatanleger einen Kursanstieg der Nike-Aktie (ISIN: US6541061031) auf 89,01 USD mit Long-Hebelprodukten optimieren könnten. Damals notierte die Aktie bei 85,48 USD. Nach ihrem Kursanstieg auf bis 92,79 USD befinden sich die im Szenario präsentierten Long-Hebelprodukte bereits mit bis zu 75 Prozent im Plus.

Für Anleger, die der Nike-Aktie nach den guten Quartalszahlen und den mehrheitlich positiven Reaktionen der Experten auch nach den Kursanstiegen der vergangenen Wochen noch weiteres Steigerungspotenzial zutrauen, könnte auch jetzt noch ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte sein.