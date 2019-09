Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S: Zwei Gründe für den Absacker - AktienanalyseDie K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) hat wieder einmal kräftig Prügel bezogen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Um fast 14 Prozent sei der MDAX-Wert auf Wochensicht in die Tiefe gerauscht, auf das niedrigste Niveau seit 2005. [ mehr